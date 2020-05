Wzrosty w turystyce. Wyniki GEMIUS/ PBI kwiecień 2020

W kwietniu 2020 przyszło nam mierzyć się z nową sytuacją oraz wyzwaniami, jakich się nie spodziewaliśmy. Przez cały miesiąc obiekty noclegowe nie mogły świadczyć usług w ramach najmu krótkoterminowego. Wyjątek stanowiły oferty kierowane do służb medycznych oraz osób przebywających na kwarantannie. W odpowiedzi na to przygotowaliśmy między innymi nowe kategorie ofert specjalnych, które łączyły kwaterodawców z ludźmi potrzebującymi noclegów na nowych zasadach. Ważnym elementem wsparcia był również pakiet pomocy dla wszystkich klientów - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.



Nocowanie.pl oraz eholiday.pl, który również należy do Grupy Wirtualnej Polski, nie poprzestały tylko na tym. Na ich łamach można teraz łatwo znaleźć oferty noclegów w ustronnych miejscach. To właśnie nimi najbardziej interesują się turyści planujący urlopy.

Wyniki PBI / Gemius za kwiecień 2020



O tym, że działania te były potrzebne, świadczy fakt, iż w kwietniu 2020 oba serwisy zanotowały łącznie ponad 1,2 miliona użytkowników! To znakomity wynik nie tylko na tle polskich portali turystycznych. W kwietniu Nocowanie.pl wraz z eholiday.pl wyprzedziły potentata, jakim do tej pory był Booking.com.

Potwierdza to również, że turyści wolą coraz bardziej korzystać z polskich portali niż z zagranicznych. Serwisy takie jak airbnb, kayak czy trivago w kwietniu z ruchem poniżej progu, więc znalazły się poza rankingiem.

W przypadku wyników dotyczących wyłącznie Nocowanie.pl, nadal jest się czym pochwalić. Portal niezmiennie utrzymuje się na pozycji lidera wśród portali o tematyce turystycznej. Nawet w dobie dużego kryzysu spowodowanego pandemią, udało się ją utrzymać.

To nie jest ostatnie słowo

Wyniki badania Megapanel PBI / Gemius z kwietnia 2020 to nie przypadek. Już w połowie maja widzimy dwukrotnie wyższy ruch niż w analogicznym czasie rok temu. Przyrost użytkowników na portalu Nocowanie.pl wyniósł 184% i wysłali oni do obiektów o 143% procent więcej zapytań w porównaniu do poprzednich miesięcy.



Za tym sukcesem kryje się wytężona praca całego zespołu Nocowanie.pl, który nie poddawał się nawet wtedy, kiedy wszyscy odmalowywali przyszłość w czarnych barwach. Dzięki temu udało się między innymi:

poprawić widoczność portalu w wynikach wyszukiwania Google, poprzez odświeżenie algorytmu;

uruchomić kampanię reklamową w telewizji. Spoty Nocowanie.pl widoczne są w telewizji WP, TVN, TVN24, TVN7, Polsat News, TTV oraz TVP2;

wprowadzić oznaczenia „Bezpieczny obiekt” tych wszystkich obiektów noclegowych, które informują turystów o stosowanych przez nich procedurach bezpieczeństwa;

stworzyć szereg materiałów dla właścicieli obiektów noclegowych i turystów. Są one udostępniane w dziale Aktualności;

włączyć w pomoc dla służb medycznych walczących z epidemią - przeprowadziliśmy zbiórki na szpitale we Włodawie i Puławach oraz pomoc medykom.

Dzięki temu jeszcze bardziej rośnie świadomość marki, a Polacy, którzy planują wypoczynek w kraju, już wiedzą, gdzie najlepiej szukać noclegów.

Wszystkim naszym klientom dziękujemy za okazane zaufanie oraz wsparcie, jakiego również my doświadczyliśmy w ostatnich tygodniach!