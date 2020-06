Rekordowe wakacje 2020

Panująca obecnie sytuacja spowodowała, że Polacy zweryfikowali swoje plany wyjazdowe. Zdecydowana większość stawia na podróże krajowe. Jest to z jednej strony spowodowane względami bezpieczeństwa, a z drugiej brakiem konkretnych deklaracji dotyczących otwierania granic. Terminy wznowienia lotów międzynarodowych były już kilka razy przekładane.



Dlatego wiele osób wychodzi z założenia, że lepiej nie ryzykować i nie szukać w ostatniej chwili wolnego noclegu na wakacje w Polsce. Tym bardziej, że w pierwszych dniach czerwca obserwujemy rekordowe zainteresowanie letnimi terminami, co może wskazywać, iż prawdziwe szaleństwo dopiero przed nami.



Rekordowe zainteresowanie noclegami w kraju



Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na terenie Polski obserwujemy już od ostatnich dni kwietnia, kiedy premier Mateusz Morawiecki ogłosił odmrażanie usług noclegowych. Boom na nie rozpoczął się jednak 4 maja, gdy obiekty przyjęły pierwszych gości. Od tego momentu obserwujemy stały wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami.



Zwiększa się nie tylko liczba zapytań o nocleg – w porównaniu do początku czerwca roku ubiegłego teraz jest ich o 84% więcej – ale także liczba dokonywanych przedpłat. Turyści zdają sobie sprawę, że lepiej nie tracić czasu i od razu dokonać przelewu z zadatkiem lub zaliczką. To właściwie jedyny sposób na to, by mieć pewność, że latem będzie na nas czekało miejsce w obiekcie noclegowym, który wybraliśmy.



Z tego też powodu systematycznie wzrasta liczba osób, które szukają noclegów przez internet i tak też za nie płacą. Również kwaterodawcy coraz bardziej doceniają zalety korzystania z przedpłat online. Jest to bowiem niezwykle wygodny sposób, dzięki któremu od razu po potwierdzeniu dostępności terminu można dokonać płatności kartą lub szybkim przelewem.



Wakacyjne kierunki Polaków. Gdzie wyjeżdżamy najchętniej?



Z naszych obserwacji wynika, że kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród turystów, nie zmieniają się. Nadal najchętniej wybierane jest morze oraz góry, a oprócz tego zainteresowanie wzbudzają polskie pojezierza. Widzimy jednak, że szybciej schodzą noclegi w mniejszych miejscowościach. Polaków interesują oferty wypoczynku w ustronnych miejscach, w obiektach kameralnych, zapewniających prywatność.



Stąd tak dobrze sprzedają się domki letniskowe oraz apartamenty, gdyż nie musimy dzielić ich z osobami nieznanymi, a wyłącznie z tymi, z którymi przyjechaliśmy na wypoczynek. Poza tym powodzeniem cieszą również małe gospodarstwa agroturystyczne, obiekty wynajmujące kwatery i pokoje oraz niewielkie pensjonaty.



Polacy mają też dużą świadomość dotyczącą kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli są one jasno przedstawione przez właściciela obiektu noclegowego, turyści będą skłonni do zatrzymania się w większym hotelu czy ośrodku wypoczynkowym. Ze swojej strony chcemy zachęcić do informowania o zabezpieczeniach przed COVID-19 w treści ofert publikowanych w portalu Nocowanie.pl oraz zaznaczania odpowiednich piktogramów, mówiących o udogodnieniach.