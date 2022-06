Zainteresowanie wyjazdami jest o ⅕ mniejsze niż w ubiegłym roku. Polacy wybierają się na 7-dniowy urlop i chcą wydać średnio 2100 zł na nocleg

Już tylko niecały miesiąc pozostał do rozpoczęcia szkolnych wakacji, a rodziny z dziećmi szykują się do wyjazdów. Aż ¼ osób zainteresowanych wakacyjnym wyjazdem szuka zakwaterowania dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci, a 16 proc. dla dwojga dorosłych z jednym dzieckiem, jak wynika z danych Nocowanie.pl, polskiego serwisu turystycznego z bazą zweryfikowanych obiektów, odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie. Również 16 proc. szuka noclegu dla dwojga dorosłych.

Widać wyraźne odwrócenie trendu — wyjazdami na majówkę i długi weekend czerwcowy zainteresowane były przede wszystkim pary dorosłych, zakwaterowania dla dorosłych z dziećmi szukało kilkanaście procent użytkowników. Być może rodzice, w obliczu inflacji, rosnących kosztów życia i wysokich cen, woleli oszczędzić pieniądze na jeden dłuższy, wspólny wyjazd dla całej rodziny. Część turystów w tym niepewnym momencie czeka też zapewne z decyzją o wyjeździe do ostatniej chwili. W dodatku polskie obiekty, zmagające się z wysokimi kosztami np. energii i presją płacową, muszą rywalizować z tanimi ofertami wyjazdów zagranicznych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego widoczny jest spadek liczby osób szukających noclegów na wakacje, i to aż o 21 proc. - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl.

Za wakacyjny wyjazd zapłacimy średnio 111 zł za osobodobę

Blisko ⅓ turystów szuka zakwaterowania na wyjazd 7-dniowy, a 13 proc. na wyjazd 6-dniowy. Zaledwie 4,5 proc. chce wyjechać na pełne dwa tygodnie, a 0,1 proc. na trzy tygodnie. W stosunku do ubiegłego roku o 16 proc. wzrosła liczba osób, które mają zamiar wyjechać jeszcze w czerwcu. W tej chwili najwięcej zapytań dotyczy wyjazdów w lipcu, choć jest ich o 13 proc. mniej niż rok temu. Według szacunków na podstawie już opłaconych zaliczek średni koszt wakacyjnego wyjazdu wyniesie 2104 zł, a koszt dla jednej osoby za dobę - 111 zł.

Polacy tłumnie ruszają nad morze

Turyści najchętniej wybierają wypoczynek nad morzem — w sumie 73 proc. zapytań dotyczy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Tak jak podczas majówki, zainteresowanie miastami jest niewielkie — w najpopularniejszej Łebie zakwaterowania na wakacje szuka tylko 4 proc. turystów. Drugie miejsce zajmują ex aequo położone niedaleko Mielna Sarbinowo oraz Władysławowo. Wśród 20 najczęściej wyszukiwanych miejscowości tylko dwie nie są nadmorskie — Zakopane (3 proc. zapytań) i Karpacz (1,5 proc. zapytań).

Wakacje najchętniej w domku lub na kwaterze

Jeśli chodzi o rodzaj zakwaterowania, to w okresie wakacyjnym największym zainteresowaniem cieszą się domki, których dotyczy prawie 40 proc. wszystkich zapytań. Najpopularniejsze w czasie majówki i długiego weekendu czerwcowego kwatery i pokoje tym razem znalazły się na drugim miejscu — dotyczy ich blisko ⅓ zapytań. W trzeciej kolejności Polacy szukają apartamentów (13 proc. zapytań), a w czwartej pensjonaty (7,5 proc. zapytań). Tylko 1,5 proc. turystów chciałoby zamieszkać w gospodarstwie agroturystycznym, a mniej niż 1 proc. w hotelu.