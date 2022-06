Zainteresowanie wakacjami w Polsce o ⅓ mniejsze niż rok temu. Polacy wybierają się nad morze, a na noclegi wydadzą średnio prawie 2000 zł

Ponad ¼ Polaków planujących wakacyjny wyjazd to dwoje dorosłych z dwojgiem dzieci, jak wynika z danych polskiego serwisu turystycznego Nocowanie.pl. Najwięcej turystów szuka noclegów na wyjazd 7-dniowy, tylko niecałe 4 proc. na wyjazd dwutygodniowy. Najchętniej wybierany rodzaj zakwaterowania to domki. W porównaniu do ubiegłego roku widać bardzo duży spadek zainteresowania wyjazdami – aż o ⅓.