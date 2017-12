Wysiłki zaowocowały dużą rozpoznawalnością wśród osób poszukujących noclegów za pośrednictwem internetu. Oznacza to przede wszystkim korzyści dla klientów, którzy na portalu Nocowanie.pl przedstawiają oferty swoich obiektów, ponieważ docierają one do kilku milionów odbiorców.

Świadczą o tym jasno wyniki badań przeprowadzane przez Gemius Megapanel. Wynika z nich, że liczba realnych użytkowników w lipcu 2017 r. wynosiła 3 446 293 i była o 17% większa niż w roku poprzednim. Konkurencyjne serwisy nie mogą pochwalić się aż takimi sukcesami. Wyniki te są wyraźnym dowodem na to, iż oferta Nocowanie.pl doceniana jest zarówno przez klientów, jak i turystów szukających najlepszych noclegów. (Przedstawione dane dotyczą badania Megapanel PBI/Gemius z lipca 2017.)



Nocowanie.pl to…

Właściciele obiektów noclegowych, którzy zdecydują się dołączyć do grona klientów Nocowanie.pl, otrzymują wiele darmowych bonusów, takich jak profesjonalna sesja fotograficzna obiektu noclegowego, strona internetowa oparta na przyjaznych szablonach graficznych, spersonalizowany baner reklamowy i wizytówki, tabliczka „Wolne pokoje” czy też tłumaczenia treści oferty na język angielski i niemiecki.



Klienci Nocowanie.pl korzystają z bezpłatnego systemu do zarządzania obiektem noclegowym oraz wielu funkcji dostępnych z poziomu ich panelu. Zostały stworzone po to, by maksymalnie ułatwić prowadzenie biznesu – pomóc w budowaniu bazy klientów, umożliwić szybki bezpośredni kontakt z turystami szukającymi noclegów a także by mieć kontrolę nad wszystkimi ofertami reklamowymi publikowanymi w serwisach.



Stali klienci portalu Nocowanie.pl biorą także udział w całkowicie darmowym programie „Sprawdzony obiekt”. Został on stworzony w celu sprawdzania wiarygodności obiektów noclegowych i opiera się na czterech stopniach weryfikacji. Po ich uzyskaniu, obiekt zostaje wyróżniony nie tylko odznaką „Sprawdzony obiekt”, ale także uhonorowany certyfikatem. To wyraźny sygnał dla turystów, że miejsce które wybrali, jest w zupełności godne zaufania.



Nocowanie.pl w liczbach...

• 12 lat doświadczenia

• 13 tysięcy zadowolonych klientów

• 3,5 miliona turystów miesięcznie

• 44,5 tysięcy zapytań o nocleg dziennie

• 60 tysięcy odsłon telefonu każdego dnia

• 66 milionów odsłon serwisu miesięcznie