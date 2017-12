Klienci chętnie polecają markę Nocowanie.pl. Wysoki wskaźnik NPS

Badanie umożliwiło także identyfikację mocnych i słabych stron świadczonych usług. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki oraz wskaźniki.

W badaniu wzięło udział 1441 aktywnych klientów firmy Nocowanie.pl z całego kraju.

Wskaźnik Net Promoter Score (NPS) marki Nocowanie.pl wynosi 38.



Badanie pozwala poznać lojalność klientów i ich gotowość do polecania produktów i usług Nocowanie.pl innym osobom. Wskaźnik NPS obrazuje ogólny poziom zadowolenia klienta i przyjmuje wartości od -100 do 100. W branży usług internetowych od kilku lat obserwowany jest spadek wskaźnika NPS, który oscyluje w granicach 20 punktów.



Pytanie stosowane do obliczania wskaźnika NPS to: Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz markę Nocowanie.pl swojemu znajomemu? Oceń to prawdopodobieństwo na skali 0-10 ( 0 – zdecydowanie nie polecam , 10 – zdecydowanie polecam).



Aby zmierzyć wartość wskaźnika NPS, należy zadać powyższe pytanie wybranej grupie klientów. Konsumenci, którzy przyznali marce 9 lub 10 punktów są jej Promotorami (Promoters). Obojętni (Passive) to grupa osób, która udzieliła odpowiedzi 7-8, a Krytycy marki (Detractors) to oceniający markę na 0-6 punktów.



W pytaniu badającym wskaźnik NPS firmy Nocowanie.pl za rok 2017 58% respondentów przyznało 9 lub 10 punktów na 10 możliwych. Niewątpliwie świadczy to o znakomitej opinii klientów na temat produktów i usług Nocowanie.pl. Średnia ocen z tego pytania wynosiła 8,12.



Poniższa infografika pomaga zrozumieć, co stoi za dynamicznym wzrostem zadowolenia klientów Nocowanie.pl.