Nocowanie.pl doda wirtualne spacery po obiektach noclegowych

Usługa będzie dostępna już na początku 2018 roku. Dzięki tej opcji wybór noclegu stanie się jeszcze prostszy niż do tej pory. Turysta będzie mógł nie tylko zapoznać się z ofertą obiektu i obejrzeć jego zdjęcia, ale również spacerować po korytarzach i pokojach, jak po mapach Google. Wirtualne spacery pozwolą potencjalnym gościom dokładnie sprawdzić zakamarki danego pomieszczenia. Natomiast właściciel obiektu, zamieszczający taką opcję w swojej ofercie, zbuduje zaufanie i pokaże potencjalnym gościom, że nie ma nic do ukrycia.





Tego typu opcja będzie zupełną nowością wśród portali i serwisów noclegowych. Do tej pory tylko drogie hotele mogły sobie pozwolić na wprowadzenie wirtualnych spacerów na strony internetowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów, usługa ta zostanie skierowana do obiektów, które są stałymi klientami serwisu - mówi Kamil Ruciński Prezes Nocowanie.pl.