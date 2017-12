Najlepsze miejsca na narty w Zakopanem

Harenda



Harenda to jedno z miejsc, które są najlepsze na narty w Zakopanem. Na tamtejszym stoku miejsce dla siebie znajdą zarówno dzieci uczące się jazdy na nartach, jak i osoby o dużych umiejętnościach. Poziom trudności tras jest niezwykle zróżnicowany, a duża przepustowość wyciągów zapewnia płynną jazdę. Co równie ważne, Harenda oferuje możliwość wypożyczenia sprzętu oraz skorzystania z tamtejszej szkółki narciarskiej. Dla osób, które przyjadą do Zakopanego na narty wraz z całą rodziną, przygotowano ciekawą propozycję – jest to Klub Pingwina, gdzie dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i kadrę, która nauczy je jazdy na nartach.



Planowany początek sezonu na Harendzie – 16 grudnia 2017.

Centrum Narciarskie Nosal



Centrum Narciarskie Nosal ukierunkowane jest głównie na dzieci i początkujących narciarzy. Z tego względu przygotowano tu kilka łatwo dostępnych i niekrzyżujących się tras. Szkoleniem zajmują się tu instruktorzy certyfikowani przez PZN, którzy pracują według autorskiego programu. Stacja Nosal jest świetnie przygotowana na przyjęcie narciarzy – czekają tu na nich wypożyczalnie sprzętu i odzieży narciarskiej, przedszkole narciarskie, regionalna karczma z miejscem zabaw dla dzieci oraz wygodny parking położony blisko stoku.



Planowany początek sezonu w Centrum Narciarskim Nosal – 9 grudnia 2017.

Stacja Narciarska Polana Szymoszkowa



Szusować na nartach niemal w centrum Zakopanego? Polanę Szymoszkową od Krupówek dzieli niecałe 1,5 kilometra – miejsce to jest stworzone z myślą o aktywnym wypoczynku. Na znajdującej się tam stacji oddano do dyspozycji dwie trasy zjazdowe. Ośrodek powinien odpowiadać potrzebom rodzin z dziećmi, dla których przygotowano kids park, gdzie profesjonalni instruktorzy uczą jazdy na nartach. W tym czasie rodzice mogą korzystać z trudniejszej części stoku. Na Polanie Szymoszkowej działa też szkoła narciarska i snowboardowa oferująca kursy nie tylko dla początkujących. Chwilę wytchnienia można złapać przy górnej stacji wyciągów, gdzie znajdują się restauracje z panoramicznym widokiem na Tatry.

Budzowski Wierch



Budzowski Wierch to kompleks trzech wyciągów położnych blisko centrum Zakopanego, w sercu Krzeptówek. Jest to dobre miejsce na rodzinne szusowanie – zlokalizowany na łagodnym zboczu wyciąg linowy świetnie nadaje się dla początkujących, natomiast dwa dłuższe wyciągi orczykowe mają większą różnicę wzniesień. Przy wyciągach działa też szkółka narciarska, ski serwis i wypożyczalnia sprzętu, a w zlokalizowanych tam punktach gastronomicznych królują regionalne przysmaki.

Stacja narciarska Gubałówka



Stacja narciarska położona na zboczu Gubałówki to kolejne ciekawe miejsce na zimowej mapie Zakopanego. Na szczyt można wygodnie wjechać koleją linowo-terenową – tam czekają kolejne atrakcje. Mamy na myśli trasę na Górnej Polanie oraz Snowpark Goobaya, gdzie można zobaczyć akrobacje narciarzy i snowboardzistów. Na Gubałówce czekają dwa wyciągi (orczykowy i krzesełkowy) oraz zjeżdżalnia grawitacyjna. Stacja to dobre miejsce do nauki jazdy na nartach, można tu bowiem wypożyczyć sprzęt, a atrakcje, takie jak taras widokowy i punkty gastronomiczne, zapewniają chwilę potrzebnego oddechu.

Kasprowy Wierch



Aby sprawdzić swoje umiejętności narciarskie, warto wybrać się na Kasprowy Wierch, gdzie czekają trasy dla naprawę zaawansowanych narciarzy – Gąsienicowa i Goryczkowa. Poza nimi do wypróbowania jest jeszcze łatwa nartostrada z Goryczkowej do samych Kuźnic. Oprócz tego narciarze na Kasprowym Wierchu mają możliwość wypróbowania nart z najnowszych kolekcji marek Rossingol i Dynastar – umożliwia to centrum testowe prowadzone przez Polskie Koleje Linowe.



Sezon narciarski na Kasprowym Wierchu już się rozpoczął. 2 grudnia 2017 ruszyła trasa oraz kolej na Gąsienicowej.

Antałówka



Zlokalizowane na zboczu Antałówki dwa wyciągi narciarskie powinny odpowiadać potrzebom niedoświadczonych narciarzy. Tutejszy stok jest łagodny, więc doskonale nadaje się dla tych, którzy na nartach albo snowboardzie stawiają dopiero pierwsze kroki. Częsta praca ratraka i wieczorne oświetlenie trasy zjazdowej zapewnia dobre warunki do jazdy. Na miejscu można skorzystać z pomocy instruktorów, którzy czekają przy dolnej stacji wyciągów, oraz wypożyczalni sprzętu narciarskiego.

Wyciąg narciarski Lipki



Osoby szukające miejsca, gdzie będą mogły spokojnie uczyć się jazdy na nartach, wyciąg narciarski Lipki to naprawdę dobre miejsce. Stok znajduje się blisko centrum Zakopanego, przy ulicy Kościeliskiej – na miejscu dostępna jest wypożyczalnia sprzętu oraz szałas Babcyna Jata, gdzie można zjeść domowy obiad. Oprócz tego warto wiedzieć, że stok jest nieźle przygotowany na przyjęcie narciarzy i snowboardzistów, a oświetlenie i ubijanie ratrakiem pozwala cieszyć się jazdą nawet po zapadnięciu zmroku.

Wyciąg narciarski Pod Skocznią



Początkujący mogą wybrać się na narty pod Wielką Krokiew, gdzie ulokował się wyciąg Pod Skocznią. Narciarze mają tu dobre warunki do tego, by podszlifować swoje umiejętności – stok jest bowiem ratrakowany i naśnieżany, a po zmroku włączane jest oświetlenie. Tutaj też można skorzystać z usług instruktorów nauki jazdy oraz wypożyczalni sprzętu.

Wyciąg narciarski na Kalatówkach



Wyciąg na Kalatówkach sąsiaduje z hotelem. Jest to orczyk o długości 400 metrów, biegnący w Suchym Żlebie. Stok jest łagodny, ale dzięki lokalizacji oraz pracy ratraka panują tu dobre warunki do jazdy i długo utrzymuje się naturalny śnieg. Miejsce przeznaczone jest głównie dla dzieci oraz osób, które dopiero uczą się jeździć na nartach. Z myślą o nich stworzono tu możliwość pracy z instruktorem, w hotelu działa też wypożyczalnia sprzętu wraz z serwisem.

Wyciąg Narciarski Ugory – Pardałówka



Wyciągi Narciarskie Ugory to kolejne miejsce, gdzie na nartach bez obaw pojeżdżą początkujący. Czekają tu na nich dwa orczyki – jeden o długości 350, a drugi 400 metrów. Przy wyciągach można też wypożyczyć sprzęt narciarski. Warto też skorzystać z pomocy kadry instruktorów, którzy pracują na terenie ośrodka. W sezonie stok działa do ostatniego narciarza.