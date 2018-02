Małopolskie interesuje turystów najbardziej

O tak dużym wzroście zainteresowania województwem małopolskim może przesądzać jego „uniwersalność”. Wypoczynek w polskich górach jest bowiem atrakcyjny o każdej porze roku. Wiosna, lato i jesień to dobre momenty na przemierzanie szlaków turystycznych, dodajmy, że każdy znajdzie trasę dopasowaną do swoich możliwości. Natomiast zimą Polacy wybierają województwo małopolskie ze względu na możliwość jazdy na nartach – właśnie w tej części kraju znajdują się duże i co najważniejsze, dobrze przygotowane stacje narciarskie.

TOP 10 miejscowości w małopolskim



Najpopularniejszym miastem województwa małopolskiego jest Zakopane. Zapytania turystów skierowane do właścicieli obiektów noclegowych w stolicy polskich Tatr w 2017 roku stanowiły 44% udziału zapytań dla całego województwa. To naprawdę imponujący wynik. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Białka Tatrzańska i Szczawnica. Turyści interesowali się również Krakowem, miasto ma bowiem wyjątkowy klimat, który każdego może skłonić nawet do wielokrotnych wizyt w ramach tzw. city breaku. TOP 5 popularnych miejscowości zamyka Krynica-Zdrój. W czołowej dziesiątce najchętniej wybieranych destynacji w województwie małopolskim znalazły się oprócz tego Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Murzasichle, Poronin i Małe Ciche.

Zima, wakacje i majówka



Kiedy Polacy najchętniej odwiedzają województwo małopolskie? Z naszych obserwacji wynika, że wzmożone zainteresowanie przejawia się podczas czterech ważnych dla każdego z nas momentów. W 2017 roku turyści interesowali się wolnymi terminami noclegów szczególnie podczas świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych. Kolejny boom na małopolskie nastąpił przed przedłużonym weekendem majowym, który chętnie spędzaliśmy właśnie w górach, oraz przed wakacjami (lipiec i sierpień). Latem pogoda jest stabilna, więc łatwo zaplanować jeśli nie dłuższy urlop, to przynajmniej krótki wypad na szlaki.

Małopolskie na weekendy i kilkudniowe wyjazdy



O dużej popularności województwa małopolskiego wśród turystów świadczy też ilość noclegów, jaka ich interesowała. Poza szczytem sezonu 2017 r., w takich miesiącach jak październik czy listopad, małopolskie cieszyło się popularnością wśród osób, które chciały przedłużyć weekend – rezerwując trzy noclegi. Natomiast w szczycie sezonu turyści najczęściej spędzali w obiektach noclegowych w regionie nawet pięć nocy, co oznacza, że decydowali się na około tygodniowy pobyt na południu kraju.



Ile trzeba zapłacić za przyjemność wypoczynku w małopolskich kurortach? Średnia cena jednego noclegu dla jednej osoby zamyka się w kwocie od 57 do 66 zł. Zaznaczamy, że podajemy wartość uśrednioną. Tak naprawdę to, ile zapłacimy za nocleg, zależy od kategorii obiektu, udogodnień dla turystów i terminu – właściciele obiektów mogą mieć wersje cennika dla sezonu wysokiego lub niskiego, a także dla terminów specjalnych takich właśnie jak majówka, weekend czerwcowy czy święta.

Dane pochodzą z Serwisu Nocowanie.pl z okresu styczeń-grudzień 2017 w porównaniu do analogicznego okresu 2016.