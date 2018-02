Konferencja odbędzie się we Władysławowie w dniach 10 i 11 marca 2018 r. Pojawi się na niej zespół doświadczonych ekspertów, na co dzień pracujących w branży, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat najlepszych sposobów dotarcia do turystów, a tym samym zwiększenia liczby gości i obłożenia w obiekcie noclegowym.



Uczestnicy wydarzenia otrzymają dużą dawkę skondensowanej wiedzy, przedstawiającej najważniejsze zagadnienia w branży turystycznej. Będą to konkretne wskazówki dla managerów oraz właścicieli obiektów noclegowych, których udzielą osoby mające fachową wiedzę z zakresu prowadzenia i promocji obiektów noclegowych. Konferencja zakończy się częścią warsztatową, podczas której nowo nabyte wiadomości będzie można sprawdzić w praktyce.



Konferencja „Biznes w turystyce” jest bezpłatna. Po jej ukończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział oraz zdobytą wiedzę.

Program wydarzenia i rejestracja TUTAJ.