Polacy w tym roku nie zrezygnowali z wakacji, ale skrócili urlopy i chętnie wyjeżdżają poza sezonem

Według badania przeprowadzonego w maju przez Polską Organizację Turystyczną aż 65 proc. Polaków planowało w tym roku wakacyjny wyjazd, z czego 71 proc. zamierzało spędzić go w Polsce. Według najnowszych danych polskiego serwisu turystycznego Nocowanie.pl, odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie, 63 proc. wszystkich zapytań o zakwaterowanie w czasie wakacji dotyczyło województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Aż 40 proc. turystów zamierzało spędzić urlop na kwaterach i w pokojach, a blisko 30 proc. było zainteresowanych wynajęciem domku. Prawie ¼ wyjeżdżających stanowiły pary dorosłych, niemal tyle samo pary dorosłych z dwojgiem dzieci, a blisko ⅕ pary dorosłych z jednym dzieckiem. Większość wyszukiwań dotyczyła zakwaterowania na tydzień lub krócej.

Polacy, mimo inflacji i powszechnego wzrostu cen, nie chcą rezygnować z wakacyjnego wypoczynku. Według informacji z branży, ruch turystyczny w tym roku wrócił do poziomu sprzed pandemii - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl - Duża popularność kwater, pokoi i domków może wynikać z faktu, że zwykle są one tańsze od hoteli. Część osób, które nie są uzależnione od konieczności planowania wypoczynku w okresie wakacji szkolnych, przesuwa go poza sezon. Według naszych danych Polacy w wakacje płacili za nocleg średnio 100 zł za osobę na dobę, we wrześniu ten koszt będzie nieco niższy - obecnie szacujemy, że średnio 73 zł za osobę na dobę.

We wrześniu rośnie zainteresowanie kilkudniowymi wyjazdami w góry, chociaż polskie morze nadal pozostaje popularnym kierunkiem. Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, blisko ⅕ wyjeżdżających szuka noclegów dla pary dorosłych z jednym lub dwojgiem dzieci. Wzrasta również odsetek turystów chcących wyjechać w pojedynkę. Najchętniej wyszukiwanym rodzajem zakwaterowania niezmiennie pozostają kwatery i pokoje (37 proc. zapytań).