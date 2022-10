Minął wrzesień, a wakacje skończyły się już na dobre, również dla studentów. Jak podaje Polska Izba Turystyki, wśród zagranicznych kierunków wyjazdów polskich turystów najpopularniejsza była Turcja, za nią znalazły się Grecja, Bułgaria i Egipt. A które regiony cieszyły się największym zainteresowaniem wśród osób spędzających wakacje w Polsce?

W czerwcu, lipcu i sierpniu 62 proc. krajowych turystów wyjeżdżało nad Bałtyk, 22 proc. w góry, a 15 proc. wybierało pozostałe regiony kraju, jak wynika z danych polskiego serwisu turystycznego Nocowanie.pl, odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie. We wrześniu liczba osób zainteresowanych pobytem nad morzem obniżyła się do 27 proc., za to wyjeżdżających w góry wzrosła do 50 proc., a w pozostałe regiony kraju do 23 proc. Aktualnie co czwarty turysta poszukuje zakwaterowania w województwie małopolskim. Na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (18 proc.), pomorskie (16 proc.), zachodniopomorskie (11 proc.), śląskie (7 proc.) i podkarpackie (6 proc.). W okresie czerwiec - lipiec 32 proc. wybierało województwo pomorskie, 30 proc. zachodniopomorskie, 10 proc. małopolskie, 7 proc. dolnośląskie, 4 proc. podkarpackie, a 3 proc. warmińsko-mazurskie.

Chociaż większość podróżujących z dziećmi preferuje okres wakacyjny - 44 proc. poszukujących wtedy zakwaterowania to dwoje dorosłych z jednym, dwojgiem lub trojgiem dzieci - to również we wrześniu stanowią ponad 20 proc. zainteresowanych wyjazdami. Pary dorosłych wybierają raczej wyjazdy po letnim sezonie - obecnie stanowią ponad 40 proc. wyjeżdżających, w ciągu wcześniejszych trzech miesięcy było to 23 proc.

Polacy zarówno w okresie szkolnych wakacji, jak i we wrześniu spędzają podobny czas na wyjazdach - w obu przypadkach ok. 90 proc. użytkowników poszukiwało zakwaterowania na wyjazd maksymalnie tygodniowy. Polacy chcą wypoczywać i korzystać z urlopów, nawet krótkich, tych 2 i 3-dniowych. Z chęcią planują też wyjazdy poza letnim sezonem i korzystają z uroków złotej polskiej jesieni. Wielu turystów docenia wtedy agroturystykę - mówi Tomasz Zaniewski, CFO serwisu Nocowanie.pl - W okresie czerwiec-lipiec średnia cena noclegu za osobę na dobę według naszych szacunków wynosiła 100 zł. Po sezonie obniżyła się do ok. 70 zł, co zapewne nie pozostaje bez wpływu na popularność jesiennych wyjazdów.

Niezależnie od terminu wyjazdu Polacy jako miejsce zakwaterowania chętnie wybierają kwatery i pokoje (niecałe 40 proc. wyszukiwań), domki i apartamenty na wynajem. Popularne są również pensjonaty. Liczba osób zainteresowanych agroturystyką we wrześniu jest wyższa niż w okresie czerwiec-sierpień. W miesiącach wakacyjnych największą liczbę rezerwacji odnotowano w lipcu.